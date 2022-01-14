منتخب الكاميرون يحقق فوزاً منطقياً على إثيوبيا ويعبر إلى ثمن النهائي

حقق المنتخب الكاميروني فوزاً ثميناً على إثيوبيا 4-1 اليوم الخميس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا توتال إنرجيز - الكاميرون ٢٠٢١.



وافتتح داوا هوتيسا التسجيل للمنتخب الإثيوبي في الدقيقة الرابعة ثم أدرك كارل توكو إيكامبي التعادل في الدقيقة الثامنة.



وبعد شوط أول كان فيه المنتخب الإثيوبي قريباً في عدة مناسبات من تسجيل الهدف الثاني، تكفل فانسون أبو بكر بتسجيل هدفين (53 و55) في الفترة الثانية ثم عاد إيكامبي لتدوين هدفه الشخصي الثاني والرابع (67) لمنتخب الأسود غير المروضة.



وحقق بذلك المنتخب الكاميروني انتصاره الثاني (6 نقاط) ليعبر مبكراً نحو ثمن نهائي البطولة المقامة على أرضه وذلك بعد نجاحه في مستهل المنافسات بالفوز على بوركينا فاسو 2-1.



وفي مباراة أخرى، أنعشت بوركينا فاسو آمالها في الوصول إلى ثمن النهائي، بعد فوزها الصعب على الرأس الأخضر.



وتذوقت بوركينا فاسو طعم الفوز لأول مرة في البطولة الحالية بتجاوزها الرأس الأخضر بهدف دون رد في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الأولى.



وسجّل باندي هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة التاسعة والثلاثين ليهدي فريقه النقاط الثلاث والمركز الثاني بأفضلية الأهداف عن الخاسر.



وصعد المنتخب الكاميروني إلى ثمن النهائي بفوزه على إثيوبيا متذيلة الترتيب دون رصيد 4-1 اليوم الخميس.



وستلعب بوركينا فاسو أمام إثيوبيا يوم الإثنين فيما تواجه الرأس الأخضر أصحاب الأرض في المرحلة الأخيرة من دور المجموعات.



ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إضافة لأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث من المجموعات الست إلى دور الستة عشر.

(بي إن سبورت)