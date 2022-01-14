الامارات | هجن العاصفة تهيمن على منافسات اليذاع المهجنات

شكرا لقرائتكم خبر عن هجن العاصفة تهيمن على منافسات اليذاع المهجنات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تألقت هجن العاصفة في الشوطين الرئيسين لليذاع المهجنات في تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، وأقيمت المنافسات على مدار 16 شوطاً في الفترة الصباحية، و13 شوطاً مسائياً، وبلغت مسافة السباق ستة كيلومترات.

وهيمنت هجن العاصفة على الصدارة من خلال الشوطين الرئيسين لليذاع المهجنات في الفترة المسائية، وأبدع المضمر المميز للشعار ذو اللونين الأبيض والأسود غياث الهلالي في قيادة «الشاهينية» للفوز بالمركز الأول في منافسات اليذاع البكار المهجنات، وذلك بعد وصولها إلى خط النهاية في زمن قدره 8:52:5 دقائق.

وكان «شاهين» لهجن العاصفة عند الموعد في تحدي اليذاع الجعدان المهجنات، ونجح في تقدم المنافسين منذ وقت مبكر، وقاد السباق مدافعاً عن صدارته بكل ضراوة حتى إكماله رحلة الستة كيلومترات بزمن بلغ 8:50:9 دقائق.

في المقابل، وضعت هجن الشحانية بصمتها من خلال الشوطين الرئيسين لليذاع المحليات، وقاد المضمر الذهبي سالم فاران المرّي «أجيال» بشعار هجن الشحانية للحصول على صدارة اليذاع البكار المحليات في زمن قدره 8:49:2 دقائق.

وكرر المضمر نفسه تألقه من خلال الشوط الثاني والمخصص لليذاع الجعدان المحليات، حيث قدم هذه المرة «الذيب» على القمة بعد أن قطع مسافة السباق في زمن قدره 8:54:7 دقائق.

من جهة أخرى، تألق شعارا هجن العاصفة وهجن الرئاسة من خلال مشاركتهما في التحديات الصباحية لسن اليذاع بميدان المرموم ضمن مهرجان ولي عهد دبي للهجن، إذ سيطر شعار هجن العاصفة الذي يقوده تضميرياً غياث الهلالي على صدارة اليذاع البكار المحليات عن طريق «الشاهينية»، التي سجلت توقيتاً قدره 9:02:7 دقائق، وتألقت هجن الرئاسة من خلال الشوط الثاني لليذاع الجعدان المحليات من خلال «شاهين» الذي قاده محمد زيتون المهيري للصدارة بزمن قدره 8:53:5 دقائق.

أما الشوط الثالث المخصص لليذاع البكار المهجنات فقد حمل ألوان شعار هجن الرئاسة عبر فوز «شواهين» بقيادة محمد زيتون المهيري بالصدارة في توقيت بلغ 8:59:4 دقائق، وسجلت هجن الرئاسة ظهورها مجدداً بواسطة «شاهين» الذي حسم معركة اليذاع الجعدان المهجنات بقيادة محمد زيتون المهيري بزمن بلغ 8:58:4 دقائق.

من جانب آخر تتوقف المنافسات بمهرجان ولي عهد دبي للهجن اليوم، وتعاود الانطلاق غداً من خلال منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، والتي ستقام من خلال 32 شوطاً مقسمة بين الفترتين الصباحية والمسائية، وسيكون التنافس على رموز سن الثنايا (كأسا ولي عهد دبي للبكار المفتوح والإنتاج) و(بندقيتان للجعدان المفتوح والإنتاج)، في الفترة المسائية.

• 16 شوطاً شهدتها الفترة الصباحية لمهرجان ولي عهد دبي للهجن، و13 شوطاً مسائياً.

• 6 كيلومترات مسافة سباق مهرجان ولي عهد دبي للهجن، وسط منافسة محتدمة.

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