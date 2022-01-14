الامارات | علي عيد يشارك في «تحدي الغولف»

شكرا لقرائتكم خبر عن علي عيد يشارك في «تحدي الغولف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مهاجم فريق العين، علي عيد، عبر حسابه في «إنستغرام»، صورة له وهو يشارك في تحدي لعبة الغولف في إحدى المناطق السياحية في دبي، وتلقى العديد من التعليقات، من بينها من شبهه بلاعب توتنهام الإنجليزي، غاريث بيل، المعروف بحبه الغولف أكثر من كرة القدم.

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