الامارات | إطلاق النسخة الأولى من تحدي جامعة خليفة للدراجات الهوائية

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق النسخة الأولى من تحدي جامعة خليفة للدراجات الهوائية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقعت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ونادي أبوظبي للدراجات الهوائية اتفاقية تعاون في مقر الجامعة بأبوظبي أمس، لإطلاق النسخة الأولى من تحدي جامعة خليفة للدراجات الهوائية لمسافة 180 كلم.

ووفقاً للاتفاقية، من المقرر أن يقام هذا التحدي سنوياً انطلاقاً من مقر الجامعة الرئيس في أبوظبي وصولاً إلى قمة جبل حفيت بمدينة العين، وسيتم تقسيم المشاركين إلى ثلاثة مستويات وسرعات مختلفة حسب قدراتهم المهارية والبدنية.

وقع الاتفاقية من جانب جامعة خليفة الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة، فيما وقعها عن نادي أبوظبي للدراجات الهوائية المدير التنفيذي، النخيرة الخييلي.

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