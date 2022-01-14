الامارات | العين والوصل والظفرة الأكثر نشاطاً في «الانتقالات».. 9 صفقات في 10 أيام

شكرا لقرائتكم خبر عن العين والوصل والظفرة الأكثر نشاطاً في «الانتقالات».. 9 صفقات في 10 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت أندية العين والوصل والظفرة الأكثر تحركاً في سوق الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن أجرت تسع صفقات، ما بين تعاقد وإعارة وإنهاء عقد، وهو أكثر من نصف عدد الصفقات التي أبرمتها الأندية مجتمعة، والتي بلغت 17 تحركاً، بعد مرور 10 أيام على فتح نافذة الانتقالات الشتوية التي تستمر حتى الأول من شهر فبراير المقبل.

وكان نادي العين تعاقد مع المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا لموسمين ونصف الموسم، فيما أعار لاعب الوسط محمد جمال، إلى الجزيرة حتى نهاية الموسم، بينما فسخ عقد المدافع التونسي ياسين مرياح. وتعاقد الوصل مع المدافع الصربي أليكسندر فاسيليافيج لثلاثة مواسم، ومع البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا لموسم ونصف الموسم، بينما أعار البرازيلي لويز هنريكي إلى صفوف الحمرية حتى نهاية الموسم.

وبدوره تعاقد الظفرة مع الغاني ليونارد أوفور أميسيميكو، والبرازيلي لوكاس كانيدو، وأنهى خدمات النيجيري إيمو ايزيكيل. في المقابل لم تشهد 6 أندية هي: كلباء، النصر، خورفكان، عجمان، العروبة والإمارات أي تحركات في سوق الانتقالات. وتوقع وكيل اللاعبين عادل العامري أن تشهد الأيام القادمة تحركات أكثر، خصوصاً لدى الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا، أو الأندية التي تقبع في منتصف الترتيب، ولها تاريخ عريق لا يتماشى مع ترتيبها، بالإضافة للأندية التي تحتل المراكز الأخيرة، وتبحث عن طوق النجاة من الهبوط.

وقال العامري لـ«الإمارات اليوم» إن: «17 عملية ما بين تعاقد وإعارة وفسخ في غضون 10 أيام فقط يعطي مؤشراً بإمكانية ارتفاع عدد التحركات في الأيام القادمة»، مضيفاً أن عدم دخول بقية الأندية إلى سوق الانتقالات حتى الآن يوجد خلفه أكثر من سبب. وأوضح: قد تكون الأسباب مادية أو قناعة باللاعبين الموجودين أو أن الأندية لم تجد البديل المناسب.

وأكد وكيل اللاعبين أن الوقت لايزال متاحاً أمام الأندية لدخول سوق الانتقالات الذي يستمر حتى الأول من الشهر المقبل، متوقعاً أن تدخل بعض الأندية بكامل ثقلها، ومن بينها النصر، وقال: على سبيل المثال، فإن تصريحات مدرب النصر رامون دياز، حول أن اللاعبين الأجانب في الفريق خذلوه، تجعل الأمور مفتوحة لدخول النادي لسوق الانتقالات. يذكر أن «الإمارات اليوم» ترصد عمليات التعاقدات التي تعلنها الأندية عبر وسائلها الإعلامية الرسمية فقط.

الصفقات المعلن عنها رسمياً

نادي العين:

■ التعاقد مع المدافع الكولومبي دانيلو أربوليدا لموسمين ونصف الموسم.

■ إعارة لاعب الوسط محمد جمال للجزيرة حتى نهاية الموسم.

■ فسخ عقد التونسي ياسين مرياح.

نادي الوصل

■ التعاقد مع المدافع الصربي أليكسندر فاسيليافيج لمدة 3 مواسم.

■ التعاقد مع البرازيلي جيلبرتو أوليفيرا لموسم ونصف الموسم.

■ إعارة لويز هنريكي لصفوف الحمرية حتى نهاية الموسم.

نادي الظفرة

■ التعاقد مع الغاني ليونارد أوفور أميسيميكو.

■ التعاقد مع البرازيلي لوكاس كانيدو.

■ إنهاء خدمات النيجيري إيمو إيزيكيل.

نادي شباب الأهلي

■ التعاقد مع النرويجي توماس أولسن.

■ إنهاء عقد البرازيلي كارلوس إدواردو.

نادي الجزيرة

■ التعاقد مع محمد جمال على سبيل الإعارة من العين حتى نهاية الموسم.

■ التعاقد مع أحمد العطاس لموسم ونصف الموسم.

نادي بني ياس

■ تجديد عقد أحمد أبو ناموس لثلاث سنوات.

■ تجديد عقد البرازيلي جواو فيكتور لثلاث سنوات.

نادي الوحدة

■ التعاقد مع البرتغالي أدريان سيلفا لمدة موسمين.

نادي الشارقة

■ إنهاء عقد أحمد العطاس.

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