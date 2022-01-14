الامارات | الحضور الجماهيري لكأس العالم للأندية.. فوق 12 سنة

شكرا لقرائتكم خبر عن الحضور الجماهيري لكأس العالم للأندية.. فوق 12 سنة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية «الإمارات 2021»، أمس، أن حضور مباريات النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية «الإمارات 2021» المقررة في الفترة من الثالث إلى 12 فبراير المقبل، سيكون ابتداء من عمر 12 عاماً فما فوق، حرصاً على تطبيق أعلى معايير السلامة لضمان صحة جميع المشاركين والجماهير والمنظمين واللاعبين.

وقالت في بيان أمس: «يجب على جميع الجماهير تقديم نتيجة فحص PCR سلبية صالحة لمدة 48 ساعة على الأقل، وتقديم حالة المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن».

وأعلنت اللجنة المنظمة عن انطلاق الفعاليات الترويجية للبطولة والمقدمة من شركة Alibaba Cloud، والتي تتضمن عودة «ظبي»، التعويذة الرسمية للبطولة بعد ظهورها الأول في النسخة الأولى عام 2009، إلى جانب تنظيم جولة لكأس البطولة الرسمي في عموم إمارات الدولة.

وتشمل أجندة الفعاليات عدداً من برامج البطولة المجتمعية والنشاطات التفاعلية التي تهدف إلى تحقيق التأثير الإيجابي في مختلف فئات المجتمع في الدولة، وإلهام النشء للتفاعل مع الفعاليات الكبرى وتشجيعهم على اتباع نمط حياة رياضي وصحي، كما تسهم التعويذة الرسمية «ظبي» وجولة الكأس في رفع وتيرة الحماس لدى الجماهير من خلال الجولات والأنشطة المتنقلة في «إكسبو دبي 2020»، وعدد من الأماكن العامة ومراكز التسوق في مختلف أنحاء الدولة.

من جهته، قال المتحدث الرسمي للجنة المنظمة العليا لكأس العالم للأندية محمد الظاهري: «سعداء جداً بعودة (ظبي) وجولة الكأس لبرامجنا المجتمعية وعروضنا التفاعلية قبل انطلاق البطولة المرتقبة من قبل جميع عشاق كرة القدم».

وأضاف: «البرامج المجتمعية تعد جزءاً أساسياً من استضافتنا لكأس العالم للأندية للمرة الخامسة في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي، ونهدف لتوفير تجربة لا تمحى من ذاكرة الجميع وتحقيق التأثير الإيجابي على المجتمع، وإلهامهم بأهمية ودور الفعاليات الرياضية وانعكاسها المهم في تعزيز دور الرياضة كنمط يومي في الحياة».

وتشهد البطولة المقامة في الفترة من 3 إلى 12 فبراير 2022 مشاركة نادي الجزيرة ممثل الإمارات، بالإضافة إلى ستة فرق حول العالم تتنافس ضمن مباريات إقصائية للحصول على اللقب الأغلى في عالم كرة القدم للأندية.

وتشمل الفرق المتأهلة كلاً من نادي تشيلسي الإنجليزي بطل دوري أبطال أوروبا، وبطل دوري أبطال الكونكاكاف مونتيري المكسيكي، وبالميراس البرازيلي بطل كأس كوبا ليبرتادوريس، والأهلي المصري بطل إفريقيا، والهلال السعودي حامل لقب دوري أبطال آسيا، وممثل قارة أوقيانوسيا بيري التاهيتي.

• مونديال الأندية «الإمارات 2021» يقام في الفترة من الثالث إلى 12 فبراير المقبل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news