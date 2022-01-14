الامارات | مدربة منتخب الإمارات: كرة القدم بوابتي لاكتشاف ثقافات الدول وتعلّم لغاتها

شكرا لقرائتكم خبر عن مدربة منتخب الإمارات: كرة القدم بوابتي لاكتشاف ثقافات الدول وتعلّم لغاتها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مدربة المنتخب الوطني لكرة قدم السيدات، البرازيلية كاميلا أورلاندو، أن كرة القدم تمثل بالنسبة إليها كل شيء في حياتها، وأنها تهوى من خلال عملها مدربةً، معرفة واكتشاف ثقافات الدول، وتعلم لغاتها، مشيرة إلى أنها سعيدة بتجربتها الجديدة في العمل مدربة في الإمارات، مشيدة بعائلتها التي وقفت معها، ودعمتها في مشوارها عندما كانت لاعبة، والآن تدعمها أيضاً مدربة لتحقيق النتائج الأفضل.

وقال لـ«الإمارات اليوم» رداً على سؤال حول انطباعها لوجودها في الإمارات للمرة الأولى: «أحببت الأجواء في الإمارات، وكذلك شواطئ الدولة، والناس هناك في الإمارات».

وأشارت كاميلا (36 عاماً)، إلى أنها ستسخّر كل تجاربها وخبراتها كلاعبة سابقة، ومدربة في كرة القدم للسيدات، للارتقاء بكرة القدم النسائية في الإمارات.

وكانت لجنة كرة القدم النسائية في اتحاد كرة القدم، وقعت أخيراً عقداً مع المدربة البرازيلية كاميلا لمدة عامين، قابل للتجديد، وذلك لشغل منصب المدير الفني للمنتخبات الإماراتية في كرة القدم النسائية.

ويستعد منتخب الإمارات للسيدات في كرة القدم للاستحقاقات المقبلة التي يأتي في مقدمتها المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم للسيدات المقررة في الهند 2022.

وشهدت كرة القدم للسيدات في الدولة خلال الفترة الماضية نقلة كبيرة، للاهتمام والدعم الكبير الذي تحظى به اللعبة، سواء من قبل اتحاد كرة القدم، أو من لجنة كرة القدم للسيدات برئاسة أمل بوشلاخ، التي سعت إلى استقطاب الخبرات العالمية إلى الدولة، للاستفادة منها ونقل تجاربها في كرة القدم.

• 36 عاماً عمر مدربة المنتخب الوطني للسيدات البرازيلية كاميلا أورلاندو.



• سعيدة بتجربتها الجديدة في العمل مدربةً في الإمارات.

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