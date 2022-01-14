الامارات | راشد عيسى يرفض عرض «المحترفين».. وباقٍ مع العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد عيسى يرفض عرض «المحترفين».. وباقٍ مع العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد لاعب المنتخب الوطني السابق ونادي العربي الحالي راشد عيسى، أنه باقٍ مع فريقه الحالي، ويتطلع إلى تحقيق إنجاز جديد في مسيرته الكروية مع العربي بعد أن حقق ذلك مع الكثير من الأندية الإماراتية.

وقال راشد عيسى لـ«الإمارات اليوم»: «متمسك بالدفاع عن حظوظ العربي بالصعود، واللعب في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين، خصوصاً أن فريقنا يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق دوري الدرجة الأولى».

وبخصوص تلقيه عرضاً من أحد أندية المحترفين للانتقال في فترة الانتقالات الشتوية، قال إنه «كان هنالك بالفعل عرض لكني رفضته، وحسمت الأمر بشكل مبكر بالبقاء مع العربي، وتقديم أفضل المستويات لتحقيق تطلعاته، ونفرح جميعاً بالصعود».

يذكر أن العربي يحتل وصافة ترتيب البطولة برصيد 34 نقطة خلف دبا الفجيرة «المتصدر» برصيد 36 نقطة.

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