شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة: هناك تغييرات قادمة فى مناصب مهمة بالاتحاد الأفريقى عقب نهاية كأس الأمم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "هدد موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتغيير مناصب مهمة في الكاف منهم السكرتير العام فيرون أومبا، لعدم رضاه عنه ويفكر في تغيره بعد بطولة كأس الأمم الأفريقية".

وأوضح شبانة: "ويفكر موتسيبي في تغيير مناصب أخرى داخل الكاف وتغيير مديرين حتى يستطيع إنفانتينو السيطرة على القارة، وقرر رئيس الفيفا فتح مكانب للفيفا في دول مختلفة فى قارة أفريقيا".

وواصل شبانة: "كان المخطط تأجيل أو إلغاء كأس الأمم لكن فشل المخطط وأقيمت البطولة عكس رغبة إنفانتيو، وبهذه التغييرات ستزيد سيطرة إنفانتينو على الكاف، ومن المقرر تغيير موعد بطولة أمم أفريقيا بداية من النسخة القادمة".