شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالستار صبرى: الجوهرى غيّر خطة المنتخب بسببى أنا والثعلب ولدى طقوس فى كل مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر الأسبق، أن لديه طقوسا في مباراة يحب تنفيذها عندما كان يمارس اللعبة قبل الاعتزال.

وقال صبري في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية etc: "أحب الاستمتاع في المباريات بمهاراتي الفردية لكني لا أشاهد نفسي بعد المباريات سواء لملخص الأهداف أو المهارات".

وأضاف: "في نادي المقاولون العرب كنت أتحدى اللاعبين أنني سأقوم بمراوغة اللاعبين الكبار وكنت أحب ذلك، فرواغت إبراهيم حسن في الأهلي وأشرف قاسم في الزمالك، وأحب تنفيذ المهارات في المباريات الكبيرة ومراوغة النجوم الكبار".

وكشف عبد الستار صبري أن الراحل محمود الجوهري، المدير الفني الأسبق للمنتخب، قام بتغيير طريقة اللعب بسببه وحازم إمام نجم الزمالك الأسبق، قائلا: "الجوهري قام بتغيير طريقة اللعب بسببي أنا وحازم إمام وكان يعتمد علينا ويرى فينا إضافة للفريق من حيث المهارات".

وأضاف: "الجوهري كان يحب اللعب الهجومي وكان يفضل الالتزام بالتعليمات الدفاعية، وحازم إمام من اللاعبين أصحاب المهارات الفردية الكبيرة في المراوغة وكنا نشكل ثنائي رائع في المنتخب، وكان من أقرب اللاعبين لي وكنت أستمتع بمراوغة هاني رمزي ومحمد يوسف في تدريبات المنتخب".