شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى عن استبعاده من القائمة النهائية لأفضل 3 مدربين بالعالم: نحن من القارة الخطأ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، على استبعاده من القائمة الأخيرة لأفضل 3 مدربين بالعالم، وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لسوء الحظ نحن من القارة الخطأ، لقد استسلمنا لأوروبا، إذا كان بإمكان ساديو ماني ومحمد صلاح أن يفوزا بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وما زلنا لم نفوز بأي جوائز عالمية أو أوروبية، فمن نحن؟، اعترض ستيرلينج وأبدى صوته، لكن من يهتم؟".

وضمت القائمة النهائية لأفضل 3 مدربين كلا من: بيب جوارديولا (مان سيتي) روبرتو مانشيني (إيطاليا) توماس توخيل (تشيلسي).



موسيماني

واختار الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني لفريق الأهلى اللاعب عبد الرحمن "مانو" نسرا لمباراة المارد الأحمر والجونة التي أقيمت عصر اليوم الخميس على ستاد الأهلى والسلام في أولى مباريات كأس الرابطة للمجموعة الثانية.

وكتبت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر "فيس بوك" :" نسر مباراة اليوم هو لاعبنا عبد الرحمن "مانو" بعد منافسة شرسة مع محمد مغربي وذلك باختيار مدربنا بيتسو موسيماني ..استمر".

تعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة، في مباراة كانت متوسطة من حيث الأداء الفني للفريقين.