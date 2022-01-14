الزمالك يستعين بـ8 من شبابه لتدشين طريق كأس الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يستعد نادي الزمالك لتسجيل ظهوره الأول في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة بمواجهة إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة.

الزمالك لديه نقص شديد في الصفوف بسبب الإصابات، بالإضافة إلى غياب 9 لاعبين دوليين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية الجارية حاليا في الكاميرون.

باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك استعان بـ8 لاعبين من فريق الشباب لتدعيم صفوفه في مواجهة إنبي.

قائمة الزمالك شهدت ضم الحارس الشاب السيد عطية، وحمدي علاء، وسيد عبد الله، ويوسف أسامة وحسام أشرف وسيف جعفر، وحسام عبد المجيد، وأحمد زكي.

لكن قائمة الأبيض شهدت وجود العديد من عناصر الخبرات في الفريق الأول أمثال، أوباما وأوناجم ومصطفى فتحي ورزاق سيسيه ومحمد عبد الغني ومحمود عبد العزيز ومحمد عبد الشافي وعبد الله جمعة وحازم إمام ومحمد عواد.

وينافس الزمالك في المجموعة الثالثة التي تضم أندية طلائع الجيش وإنبي وغزل المحلة وفاركو وسيراميكا كليوباترا.

ويأمل الزمالك في تحقيق بداية قوية للبطولة التي يسعى للفوز بلقبها ليكون أول نادي يحقق المسابقة في موسمها الأول.

الفرنسي باتريس كارتيرون يتمنى أن تسفر مباريات كأس الرابطة عن إعداد قوي للاعبيه البدلاء والشباب، ليستأنف رحلتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا عند عودة المصابين والدوليين فبراير المقبل.

بطاقة المباراة

الحدث: كأس الرابطة

التاريخ: 14 يناير 2022

التوقيت: 2:30 مساءً

القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1