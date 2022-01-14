ميدو يتحدث عن ذكرياته في فرنسا.. والتجربة الأسوأ في مسيرته

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أسرارا جديدة عن بداية مشواره الاحترافي في أوروبا مطلع الألفية الحالية، وقال إنه كان قريبا من الانضمام إلى باريس سان جيرمان.

وقال ميدو في مقابلة مع قناة "أون تايم سبورتس" التليفزيونية: "في بداية مشواري الاحترافي اتجهت إلى باريس سان جيرمان الفرنسي وكان عمري وقتها 16 عاما، لكن لم أستمر معه لأنني كنت مضطرا للإقامة في معسكر داخلي تابع للنادي حتى أبلغ 18 عاما".

وروى ميدو واقعة حدثت معه حين كان لاعبا في صفوف أولمبيك مارسيليا الفرنسي (2003-2004)، وقال: "عندما كنت في مارسيليا تحدثت بلغة فرنسية سيئة في مقابلة تليفزيونية وسخر مني المتواجدون في الاستوديو، لكن ميشيل بلاتيني نجم فرنسا السابق وبخهم وقال إن عليهم احترامي لمحاولتي تعلم لغتهم".

وأضاف: "في بداية مشواري كنت عصبيا وعنيدا جدا ولم أكن أحتمل فكرة اللعب احتياطيا، كان يصل بي الأمر للاعتداء على المحيطين بي في التدريبات وهذا أوقعني في مشاكل مع عدة أندية لعبت فيها، لو رجع بي الزمن سأقوم بتوظيف طبيب نفسي للتغلب على هذا الأمر".

وأتم: "التجربة الأسوأ في مسيرتي كانت مع وست هام يونايتد الإنجليزي (2010)، أهدرت العديد من الفرص وظهرت بشكل مخيب".