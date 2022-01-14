بلباو يفوز على أتلتيكو ويضرب موعدا مع الريال في نهائي السوبر الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

قلب أتلتيك بلباو تأخره أمام أتلتيكو مدريد بهدف إلى فوز 2 / 1 ، اليوم الخميس، في الدور قبل النهائي من منافسات كأس السوبر الإسباني، والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

وضرب بلباو موعدا مع ريال مدريد في المباراة النهائية، التي تقام يوم الأحد المقبل، حيث تأهل الأخير بدوره إلى النهائي بعد فوزه المثير على غريمه التقليدي برشلونة 3 / 2، الأربعاء، في الدور قبل النهائي.

وتقدم أتلتيكو مدريد بهدف سجله أوناي سيمون حارس مرمى بلباو بالخطأ في الدقيقة 62، لكن ياري ألفاريز سجل هدف التعادل لبلباو في الدقيقة 77.

وفي الدقيقة 81 أضاف نيكولاس ويليامز الهدف الثاني لبلباو.

ويعد أتلتيك بلباو هو حامل لقب كأس السوبر الإسباني بعد الفوز في المباراة النهائية على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.