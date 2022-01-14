بلباو يهزم أتلتيكو ويضرب موعداً مع ريال مدريد في نهائي كأس السوبر

المنامة - ياسر ابراهيم - تأهل أتلتيك بلباو إلى نهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، الخميس، بعدما حول تأخره إلى انتصار مستحق على خصمه أتلتيكو مدريد بهدفين لواحد، في استاد "الملك فهد الدولي" بالعاصمة السعودية الرياض.

بدأ اللقاء بحذر واضح من الفريقين، حيث عمل كل طرف على الاحتفاظ بالكرة طويلا والاعتماد المبالغ فيه على تحصين الخط الخلفي واللعب على المرتدات، الأمر الذي أبقى النتيجة سلبية حتى نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ارتفع نسق الهجومي قليلا ونجح أتلتيكو مدريد في كسر بياض النتيجة بهدف أول جاء عند الدقيقة 62، من ركلة زاوية وصلت الكرة من خلالها إلى البرتغالي جواو فيليكس، الذي سددها برأسه لترتطم بالقائم ثم بالحارس أوناي سيمون وتدخل المرمى.

وعقب تأخره خرج بلباو من مناطقه وضغط بشكل متواصل على مناطق الأتلتي إلى أن تمكن المدافع يراز ألفاريز من تسجيل هدف التعادل برأسية قوية من ركلة زاوية نفذها القائد إيكر مونيايين في الدقيقة 77.

واستثمر بلباو حالة النشوة التي مر بها الفريق وواصل بحثه عن هز شباك يان أوبلاك، وهو ما تحقق فعلا بعد مرور ثلاث دقائق بأقدام نيكو ويليامز الذي استقبل كرة وصلته داخل جزاء الأتلتي وسددها قوية في الجهة اليمنى للمرمى.

وفي وقت كان من المنتظر فيه ظهور ردة فعل قوية لفريق أتلتيكو مدريد، ظل بلباو محافظا على توازنه وفرض أفضليته إلى غاية الصافرة النهائية للقاء التي أعلنت انتصار الفريق الباسكي.

ويواجه أتلتيك بلباو في النهائي نظيره ريال مدريد الذي وصل إلى المشهد الختامي، أمس الأربعاء، بعد فوزه على برشلونة بثلاثة أهداف لاثنين في مباراة مثيرة.

(وكالات)