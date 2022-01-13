منتخب الكاميرون يصعق إثيوبيا ويصعد لدور الـ16 لأمم أفريقيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

بات منتخب الكاميرون أول المتأهلين لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في نسختها الـ33، المقامة حالياً على ملاعبه، بعدما حقق فوزاً كاسحاً 4/ 1 على منتخب إثيوبيا، في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى بالمسابقة القارية، التي تشهد مواجهة أخرى بين الرأس الأخضر (كاب فيردي) وبوركينا فاسو في وقت لاحق اليوم.



وانفرد منتخب الكاميرون بصدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، بعدما تغلب 2/ 1 على بوركينا فاسو في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الأحد الماضي، فيما بقي منتخب إثيوبيا في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط، عقب خسارته صفر/ 1 أمام كاب فيردي، صاحب المركز الثاني حالياً بثلاث نقاط، في الجولة الأولى.

وبذلك، ضمن منتخب الكاميرون تأهله للأدوار الإقصائية للمسابقة، التي توج بها 5 مرات، بصرف النظر عن نتائج اللقاءات الأخرى بالمجموعة.