رود خولييت أسطورة الكرة الهولندية يزور نادي الزمالك بصحبة ميدو

الشارقة - اميمة ياسر - تواجد رود خولييت أحد أساطير نادي ميلان الإيطالي والمنتخب الهولندي في الثمانينيات والتسعينيات بمقر نادي الزمالك لتفقد مقر القلعة البيضاء بصحبة أحمد حسام ميدو

كان في استقبال خولييت كل من أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي وشريف حسين نائب المدير التنفيذي بالنادي وجمال عبد الحميد نجم الزمالك الأسبق والذي واجه خولييت في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

رود خوليت.. لاعب كرة قدم هولندي، يُعتبر من أساطير هولندا ونادي الميلان والذي حقّق معه العديد من البطولات في إيطاليا وأوروبا.

ولد رود خوليت في 1 سبتمبر عام 1962 في أمستردام بهولندا ومارس كرة القدم منذ الصغر ولعب في عدة فرقٍ في صغره قبل أن ينضم لفريق هارليم عام 1978 في أول عقدٍ احترافي له. وبعد ثلاث سنواتٍ مميزة، انضم إلى فينوورد ثم إلى آيندهوفن بهولندا، قبل أن يحط الرحال عام 1987 في نادي ميلان الإيطالي.. حيث لعب له ستة أعوامٍ وحقّق معه المجد محليا وأوروبيا.

مسيرة خولييت مع المنتخب الهولندي كانت مميزةً أيضًا.. حيث ساهم في تحقيق منتخب الطواحين لقب بطولة الأمم الأوروبية للمرة الأولى في تاريخه عام 1988.

كما عمل خولييت مدربًا بعد اعتزاله اللعب، لكن مسيرته التدريبية مع عدة أندية لم تكن بمستوى نجاحه عندما كان لاعبًا.