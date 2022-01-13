شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن جاهزية لاعبيه لمواجهة فاركو غدا فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى سيراميكا جاهزية لاعبيه استعدادا لمواجهة فاركو المقرر لها غد الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، وشهدت صور التدريبات التى نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر، التركيز على الجانب البدني الذى يسبق تقسيمة الفريق في المران، في ضوء اهتمام الجهاز الفني برفع اللياقة للاعبين.

وأظهر التدريب حماسًا كبيرًا من اللاعبين الذين حرصوا على بذل أقصى جهد لديهم، لنيل ثقة الحهاز الفني، وحجز مقعد في التشكيل الأساسي لفريق سيراميكا،وقرر الجهاز الفني لفريق سيراميكا ، بقيادة هيثم شعبان، الدخول فى معسكر مغلق، طوال فترة بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة التي تقام هذا الموسم للمرة الأولى.

ويأتي قرار هيثم شعبان للحفاظ على تركيز اللاعبين خلال بطولة كأس الرابطة، وتحفيزهم على بذل أقصى ما لديهم، خاصة وأن الجهاز الفني يستهدف المنافسة على لقب البطولة.

وضمت قائمة الفريق 27 لاعبًا في المعسكر، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: عامر محمد عامر– محمود شكري – محمد كوكو - – حمزة معوض

خط الدفاع: عمرو الحلواني – أحمد محسن – محمود البدري – مصعب البطاط – سيف تقا – وليد عبد المنعم – خالد صبحي - عبد الله محمود – مصطفى بهاء

خط الوسط: حسام محمد – محمد حسن – رجب عمران – محمد توني – محمد إبراهيم – محمود نبيل – كوامي بونسو – إيفانز منساه – جمال السعيد – مصطفى ميسي – بلال سعيداني

خط الهجوم: شادي حسين – باسم مرسي – وينفول كوابينا