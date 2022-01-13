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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الخميس 13 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، كارتيرون يعلن قائمة الزمالك فى مواجهة إنبي بكأس الرابطة، وكارتيرون يعلن قائمة الزمالك فى مواجهة إنبي بكأس الرابطة.

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك فى مواجهة إنبي بكأس الرابطة

أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن القائمة التي سيخوض بها الفريق مباراة إنبي المقرر لها غد الجمعة باستاد القاهرة في بطولة كأس الرابطة.

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