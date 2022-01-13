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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات المجموعة الثالثة غدا بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات الغد من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة و جاءت مواعيد مباريات المجموعة الثالثة التى تضم كل من الزمالك وطلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة وسيراميكا وإنبى.
الجمعة 14 يناير
الزمالك أمام إنبي - الساعة 2:30 عصرا
سيراميكا كليوباترا أمام فاركو - الساعة 5:00 مساء
غزل المحلة أمام طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء
الثلاثاء 18 يناير
فاركو أمام الزمالك - الساعة 2:30 عصرا
طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا - الساعة 5:00 مساء
إنبي أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء
السبت 22 يناير
فاركو أمام طلائع الجيش - الساعة 2:30 عصرا
سيراميكا كليوباترا أمام إنبي - الساعة 2:30 عصرا
الزمالك أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء
الجمعة 28 يناير
غزل المحلة أمام فاركو - الساعة 2:30 عصرا
إنبي أمام طلائع الجيش - الساعة 2:30 عصرا
سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك - الساعة 5:00 مساء
الثلاثاء 1 فبراير
فاركو أمام إنبي - الساعة 5:00 مساء
سيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء
الزمالك أمام طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء1 ) مباراة غزل المحلة و طلائع الجيش