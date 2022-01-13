شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مباريات المجموعة الثالثة غدا بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم أسماء حكام مباريات الغد من المجموعة الثالثة لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة و جاءت مواعيد مباريات المجموعة الثالثة التى تضم كل من الزمالك وطلائع الجيش وفاركو وغزل المحلة وسيراميكا وإنبى. الجمعة 14 يناير الزمالك أمام إنبي - الساعة 2:30 عصرا سيراميكا كليوباترا أمام فاركو - الساعة 5:00 مساء غزل المحلة أمام طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء الثلاثاء 18 يناير فاركو أمام الزمالك - الساعة 2:30 عصرا طلائع الجيش أمام سيراميكا كليوباترا - الساعة 5:00 مساء إنبي أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء السبت 22 يناير فاركو أمام طلائع الجيش - الساعة 2:30 عصرا سيراميكا كليوباترا أمام إنبي - الساعة 2:30 عصرا الزمالك أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء الجمعة 28 يناير غزل المحلة أمام فاركو - الساعة 2:30 عصرا إنبي أمام طلائع الجيش - الساعة 2:30 عصرا سيراميكا كليوباترا أمام الزمالك - الساعة 5:00 مساء الثلاثاء 1 فبراير فاركو أمام إنبي - الساعة 5:00 مساء سيراميكا كليوباترا أمام غزل المحلة - الساعة 5:00 مساء الزمالك أمام طلائع الجيش - الساعة 5:00 مساء 1 ) مباراة غزل المحلة و طلائع الجيش

1 ) مباراة غزل المحلة و طلائع الجيش2 ) مباراة فاركو و سيراميكا3 ) مباراة الزمالك و إنبى