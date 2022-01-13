شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى: سموحة تأثر بالغيابات أمام الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة إن الفريق تأثر بالغيابات أمام الإسماعيلي في المباراة التي جمعت الفريقين في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

أكد سموحة في تصريحات صحفية:" فريق سموحة تأثر بالغيابات أمام الإسماعيلى ولكن التجربة جيدة واستفدنا منها كثيرا ولدينا العديد من اللاعبين الذين يحتاجون إلى الفرصة للحكم على مستواهم بصورة كبيرة".

تابع سامى:"رغم الامطار وسوء الأحوال الجويه سيطرنا على فترات كثيره فى المباراه والقائمه 35 لاعبا خرجت لاعبان منها ومن لا يحصل على فرصته سيرحل واللاعبين الذين سيتواجدوا خلال المرحله المقبله المجتهدين فقط".

حقق فريق الاسماعيلى الفوز على نظيرة سموحة بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة.

وجاء هدف فريق الاسماعيلى عن طريق عبد الرحمن مجدى في الدقيقة 3 حيث يعد اسرع هدف في بطولة كأس رابطة الأندية حتى الان .

وبهذة النتيجة حقق فريق الاسماعيلى أول ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة الثانية بينما يتزيل فريق سموحة جدول الترتيب بدون نقاط .

وشهدت المباراة هطول الامطار بشكل كثيف على أرضية ملعب الإسكندرية منذ بداية اللقاء حتى نهاية المباراة .

وخاض الأرجنتيني خوان براون المدير الفني لفريق الإسماعيلى بتشكيل كالتالى ..

في حراسة المرمى .. أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع ..محمد دسوقي – باهر المحمدى – محمد هاشم – عصام صبحي.

الوسط .. محمود دونجا – محمد مخلوف

أمامهما.. سايكو كونتيه - محمد عبد السميع – عبد الرحمن مجدى

الهجوم .. محمد الشامى

بينما جاء تشكيل سموحة بقيادة أحمد سامى يضم كل من الهاني سليمان في حراسة المرمى، رجب نبيل، احمد بيكهام، خالد عبد الفتاح، بهاء مجدى في خط الدفاع ، احمد حمص، محمد كناريا ، محمد عبد العاطي ، عبد الكبير الوادى في الوسط، صديق اوجولا، فهد جمعة في الهجوم.