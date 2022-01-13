شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 1 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 13 / 1 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، الأهلي يفتتح كأس الرابطة بتعادل سلبى مع الجونة، و المنتخب ينهى إجراءات عودة أكرم توفيق من الكاميرون بعد إصابة الصليبي.

الأهلي يفتتح كأس الرابطة بتعادل سلبى مع الجونة

المنتخب ينهى إجراءات عودة أكرم توفيق من الكاميرون بعد إصابة الصليبي

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