فيورنتينا يكتسح نابولي بخماسية ويصعد لربع نهائي كأس إيطاليا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تأهل فيورنتينا لدور الثمانية ببطولة كأس إيطاليا، عقب فوزه الكاسح 5 / 2 على مضيفه نابولي بعد التمديد لوقت إضافي، اليوم الخميس، في دور الـ16 للمسابقة.

وعلى ملعب (دييجو أرماندو مارادونا)، بادر فيورنتينا بالتسجيل عن طريق نجمه الصربي دوشان فلاهوفيتش، لكن فرحة الضيوف بهدف التقدم لم تدم كثيرا، بعدما أدرك نابولي التعادل عبر البلجيكي المخضرم درايس ميرتينز في الدقيقة 44.

واضطر فيورنتينا للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حارس مرماه البولندي الشاب بارتوميي دراجوفسكي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

ورغم النقص العددي، عاد فيورنتينا للتقدم من جديد، بهدف حمل توقيع كريستيانو بيرادي في الدقيقة 58، قبل أن تتساوى الكفة بين الفريقين، عقب طرد المكسيكي هيرفينج لوزانو في الدقيقة 84.

وتضاعفت معاناة نابولي عقب طرد لاعبه فابيان رويز في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع للشوط الثاني، لكن رغم ذلك، رفض الفريق المضيف الاستسلام وأدرك التعادل في الوقت القاتل عن طريق أندريا بيتانيا بعدها بدقيقتين، ليحتكم الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين.

وخلال الوقت الإضافي، استغل فيورنتينا النقص العددي في صفوف منافسه، ليحرز لورينزو فينوتي والبولندي كرزيستوف بياتيك الهدفين الثالث والرابع للفريق البنفسجي في الدقيقتين الأولى من الوقت الضائع للشوط الثالث و108 على الترتيب، فيما تكفل يوسف مالح بإحراز الهدف الخامس في الدقيقة 119.

وبهذا الانتصار الكبير، ثأر فيورنتينا من خسارته 1 / 2 على ملعبه من نابولي في آخر مواجهة جمعت بينهما بالدوري الإيطالي هذا الموسم في أكتوبر الماضي.