جمعية قدامى اللاعبين تُكرم محمد مصيلحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

يُكرم مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري السبت المقبل.

ويتوجه مجلس ادارة جمعية قدامى اللاعبين الى مقر نادي الاتحاد السكندري الجديد بمنطقة سموحة في الإسكندرية السبت المقبل لتكريم مصيلحي على دعمه الكبير للجمعية ومجهوداته في مساعدة نجوم كرة القدم القدامى وأسر اللاعبين اللذين توفاهم الله.

ويتكون مجلس ادارة الجمعية المصرية لرعاية اللاعبين القدامى من عبد المنعم الحاج رئيسا، ومحمود أبورجيله نائبا للرئيس، وصلاح دندش أمينا للصندوق.

ويتشكل أعضاء مجلس الإدارة من فتحي مبروك، وعبد العزيز عبد الشافي، وأحمد شوبير، وهاني أبوريده، وربيع ياسين، وجمال عبدالحميد، وطارق رضوان، بالإضافة لمحمد الجرجاوي سكرتيرا عاما للجمعية.

وكان محمد مصيلحي قد شارك بشكل دوري في الحفل السنوي الذي تقيمه الجمعية لتكريم نجوم كرة القدم القدامى (يوم الوفاء) على مدار السنوات الأربع الماضية.