كأس أمم أفريقيا.. أزمة تنظيمية جديدة تثير غضب حارس المغرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

كشف ياسين بونو، حارس مرمى منتخب المغرب، عن كارثة تنظيمية جديدة في بطولة كأس أمم أفريقيا، وهي غياب مترجم اللغة العربية عن مؤتمر صحفي لـ"أسود الأطلس".

وواجهت البطولة المقامة حاليا في الكاميرون انتقادات بسبب العديد من المشاكل المتعلقة بالتنظيم، كان أبرزها عزف نشيد خاطئ لموريتانيا، وتلف عدة كرات في مباراة مصر ونيجيريا.

وفي المؤتمر الصحفي قبل مواجهة المغرب وجزر القمر في الجولة الثانية، قام ياسين بونو بالرد على سؤال أحد الصحفيين باللغة العربية، ليفاجأ بطلب من المسؤول الإعلامي في القاعة، بالتحدث بإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنجليزية ليتمكن كل الصحفيين المتواجدين من فهم تصريحاته، وذلك لغياب مترجم اللغة العربية.

وعلى الرغم من إجادة بونو للغتين بجوار العربية، فإنه رفض الطلب ورد قائلا إن هذه ليست مشكلته بل مشكلة المنظمين، فهم من عليهم توفير المترجمين للمؤتمرات الصحفية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب المغرب من جزر القمر مساء الجمعة ضمن منافسات المجموعة الثالثة.