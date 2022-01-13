مرتضى منصور: نحرص على تربية الناشئين على حب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، حرص القلعة البيضاء على تهيئة كافة الظروف لنجاح قطاع الناشئين، وتربيتهم على حب النادي.

واستقبل مرتضى منصور، اليوم الخميس، النجم الهولندي السابق رود خولييت، رفقة أحمد حسام "ميدو" نجم الفريق الأبيض سابقا.

وقال مرتضى منصور أثناء استقبال خولييت: "لدينا قطاع ناشئين قوي للغاية يخرج منه كل عام عدد من اللاعبين المميزين للزمالك ومنتخب مصر، كان

ميدو يشرف عليه لبعض الوقت قبل أن يصبح مدربا للفريق الأول"

وأتم: "منذ أن توليت رئاسة النادي في 2005 حرصت على تهيئة المناخ المناسب للاعبين الناشئين لكي نزرع داخلهم حب النادي".