خاص.. المصري: الهزيمة أمام المقاصة غير مبررة.. ولا نلوم الشعباني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

أبدى عضو مجلس إدارة النادي المصري، حسن عمار، عدم رضاه عن هزيمة فريقه أمام نظيره مصر المقاصة في كأس الرابطة.

وكان المصري قد استهل مشواره بالنسخة الجارية من بطولة كأس الرابطة بالهزيمة بثلاثية أمام مصر المقاصة.

وقال عمار، في تصريحات خاصة لمصراوي:"بالطبع هناك غضب كبير؛ اللاعبون لم يظهروا بالشكل اللائق فضلاً عن أن النتيجة لا تُناسب اسم النادي المصري".

وتابع عضو مجلس إدارة المصري:"النتيجة كبيرة وغير مبررة والأداء أيضًا، بالنسبة للعقوبات فمباريات كأس الرابطة ليست في اللائحة، ولكننا سنجتمع ونتخذ القرار المناسب، ولن نُعلن عنه لأن تلك الأمور ستكون داخلية وغير قابلة للنشر".

وأتم عمار تصريحاته بالتنويه إلى عدم توجيه العتاب للتونسي معين الشعباني بعد الهزيمة، قائلاً:"سنجتمع مع شعباني خلال الساعات المقبلة لمعرفة طلباته وأيضًا اللاعبين الذي لا يحتاجهم معه خلال الفترة المقبلة".