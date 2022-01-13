الامارات | الإصابة تحرم العين من خدمات صانع ألعابه شهراً كاملاً

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم العين من خدمات صانع ألعابه شهراً كاملاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي العين لكرة القدم، اليوم الخميس، أن لاعب الوسط خالد البلوشي أجرى عملية جراحية ناجحة، في أسفل البطن، وذلك بمستشفى رويال هيلث أبوظبي، بعد أن خضع اللاعب أخيراً للفحوصات الطبيبة التي أكدت إصابته بالفتق الرياضي والذي يستدعي التدخل الجراحي.

وقال البلوشي للموقع الرسمي لنادي العين حول المدة التي قررها الطبيب المعالج من أجل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية: "وفقاً لتوصية الطبيب المعالج، حدد موعد عودتي إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، والمؤكد ستسبق تلك الفترة برامج تأهيل تتطلب جهداً كبيراً، وعملاً مضاعفاً وشخصياً تمنيت أن أكمل الموسم الحالي بدون أي إصابات، غير أن هذا هو قدري وأحمد الله كثيراً على وضعي الحالي وأسأل الله العلي القدير أن أعود سريعاً وقوياً لقائمة فريقي بعد انتهاء فترة علاجي".

وأضاف: "في الموسم الحالي واجهنا تحديات كبيرة ولكن هناك عزيمة قوية من جميع عناصر الفريق على المضي قدماً نحو تحقيق الأهداف وإسعاد الجماهير العيناوية الوفية الذين نعتبرهم مصدراً رئيساً لقوة “الزعيم”، الأمر الذي أسهم في استعادة العين لوضعه الطبيعي بعد أن أكد للجميع بأنه فريقاً قوياً لا يتأثر بالغيابات وأسأل الله التوفيق لي وزملائي اللاعبين في تحقيق تطلعات الإدارة والأمة العيناوية مع نهاية الموسم الحالي".

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