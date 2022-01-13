هل يوقف الفيصلي قطار النصر السريع؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتضن ملعب مرسول بارك عند السادسة وخمس دقائق غدا اللقاء الذي يستضيف فيه النصر شقيقه الفيصلي لحساب الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل النصر هذا اللقاء بعد سلسلة من الانتصارات مع مدربه الجديد روسو والتي أوصلته للمركز الثالث برصيد 29 نقطة حققها من 9 انتصارات وتعادلين، بينما خسر 5 لقاءات، ونجح الفريق في تسجيل 26 هدفا، وولج مرماه 17 هدفا، بينما الفيصلي المترنح في هذا الموسم يعيش حالة صراع بعد أن تذيل الترتيب بالمركز الـ13 برصيد نقطي بلغ 16 نقطة فقط من 3 انتصارات، و7 تعادلات و6 خسائر، الفيصلي سجل 17 هدفا، وزارت الخصوم شباكه 21 مرة.

النصر قادم من فوز على ضمك بهدفين، بينما الفيصلي تعادل مع الأهلي بهدفين لمثلها.

لقاء الدور الأول انتهي فيصلاويا بالمجمعة بهدفين لهدف، سجل للفيصلي مهاجمه وهدافه تفاريس الغائب الأبرز عن لقاء الغد بسبب المشاركة مع منتخب بلاده الرأس الأخضر في البطولة الأفريقية، أما هدف النصر فجاء عبر أبرز نجومه البرازيلي تاليسكا.

سيكون اللقاء صعبا على الفريقين، فالنصر يبحث عن الانتصار السادس على التوالي، مستغلا العناصر المحلية والأجنبية في صفوفه، فهو يعتمد على انطلاقات ظهيره الغنام وعرضياته وتوغلات نجمه تاليسكا، وسيفتقد النصر لخدمات مهاجمه أبوبكر قائد المنتخب الكاميروني المستضيف للبطولة الأفريقية، ولعل أبوبكر وتافاريس نجحا مع منتخبي بلادهما في أول جولة، حيث سجل تفاريس هدفا، وأبوبكر هدفين .عبدالفتاح آدم ومحمد الصيعري سيكونان البديلين لهما، وسيبحثان عن التسجيل وتعويض الغياب.

النصر يريد الفوز ليقترب من المتصدر والوصيف خاصة في حال تعثرهما، بينما الفيصلي يريد الهروب من مؤخرة الترتيب.

نقاط قبل اللقاء:

