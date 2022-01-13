غيابات الاتفاق تحفز الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بذكرى إثارة وندية لقاء الذهاب الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف، يستضيف فريق الاتفاق (18 نقطة) الباحث عن تحسين مركزه وتعديل أوضاعه، مساء اليوم ضيفه فريق الشباب (32 نقطة) وصيف الدوري والملاحق لنادي الاتحاد في سباق المنافسة على الصدارة، وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام. الاتفاق قبل اللقاء:





غياب رباعي الفريق المؤثر يتقدمهم السيليتي وأمبولحي للمشاركة بكأس أفريقيا والكويكبي والسويدي كوايسون للإصابة.



عجز الفريق عن تحقيق الانتصار في المباريات الثلاث الماضية.



سيعمل الصربي فلادان ميلوفيتش على تضييق المساحات وإقفال المنافذ على الأرجنتيني إيفر بانيغا مفتاح لعب الشباب.



تأمين الأطراف وعدم الاندفاع والتوازن بين الخطوط واللعب على الكرات المرتدة.



استشعار اللاعبين لخطورة وضع الفريق بتواجده بالمركز العاشر بفارق ثلاث نقاط عن المركز قبل الأخير.





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