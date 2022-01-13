أوميكرون يعدل مواعيد دوري أبطال آسيا 2023

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عدل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2022، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار التعقيدات الناتجة عن انتشار متحور أوميكرون من فيروس (كوفيد-19) والمخاطر الناتجة عنه، وكذلك الظروف الاستثنائية التي تحيط بروزنامة المباريات قبل وبعد كأس العالم 2022 في قطر.

وأكد الاتحاد القاري في بيان نشره عبر موقعه الالكتروني أن إجراءات السفر في قارة آسيا باتت أكثر صعوبة نتيجة قيود وبروتوكولات السفر الجديدة التي اعتمدتها العديد من الدول، من أجل الحد من انتشار متحور أوميكرون.

كما أن المنتخبات الآسيوية المتوقع أن تتأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، ينتظر أن تقوم بوضع برامج إعداد مكثفة من أجل المنافسة، وبالتالي فقد استشعر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن هناك ضرورة لتسهيل استعداد هذه المنتخبات في مواجهة هذه الظروف.

وأضاف البيان «وبالنظر إلى ما سبق فقد صادقت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تغيير مواعيد البطولة الأهم في قارة آسيا على مستوى الأندية».

وأشار إلى أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيواصل العمل بإقامة المباريات على نظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023 من أجل ضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح، مبينا أنه سوف يتم قريبا فتح باب الترشيح لاستضافة المباريات.

تتنافس أندية منطقة غرب آسيا بنظام التجمع وفق المواعيد التالية:







دور المجموعات: من السابع إلى 27 أبريل 2022 (منافسة بنظام التجمع عبر دوري مجزأ من مرحلتي ذهاب وإياب).



دور الستة عشر: يومي الثالث والرابع من فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).



دور الثمانية: السابع من فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).



الدور قبل النهائي: العاشر من فبراير 2023 (مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع).



تتنافس أندية شرق آسيا بنظام التجمع وفق المواعيد التالية: