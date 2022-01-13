الصدارة وحمدالله يحفزان الاتحاديين أمام الرائد​

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ولعل أبرز ما يعزز توهج فريق الاتحاد لهذه المواجهة هو مشاركة المحترف المغربي عبدالرزاق حمدالله لأول مرة مع الفريق بعد قيده في قائمة الفريق باعتماد من لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين واستخراج شهادة الكفاءة المالية.
وينتظر الاتحاديون أخيرا مشاركة حمدالله بعد معاناة الفريق في إيجاد مهاجم صريح يفيد الفريق منذ عدة مواسم إلى أن اضطر الجهاز الفني إشراك اللاعب رومارينهو داسيلفا في خانة الهجوم رغم أن خانته الأساسية هو أن يلعب خلف المهاجم، في حين كانت آخر صفقة للفريق في هذه الخانة هي التعاقد مع المهاجم يوسف نياكاتي إلا أن هذه الصفقة لم تنجح وتم مخالصة اللاعب بعد ثلاثة أشهر من التعاقد معه لعدم الانسجام مع الفريق وتقديم الفائدة الفنية الحقيقية.
ويغيب عن هذا اللقاء المدافع الدولي المصري أحمد حجازي لمشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم أفريقيا والمحترف البرازيلي إيجور كورنادو بسبب الإصابة.
ويدخل فريق الاتحاد هذا اللقاء بمعنويات عالية بهدف المحافظة على الصدارة كما أنه نجح في الجولة الماضية في التغلب على فريق نادي الفيحاء بنتيجة 2-0.
في المقابل يسعى فريق الرائد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لكسب اللقاء وزيادة رصيده النقطي، كما سيدخل المباراة بنشوة الفوز في الجولة الماضية على الفتح بنتيجة 3-2.
قبل المواجهة:
- مشاركة عبدالرزاق حمد الله تضيف قوة هجومية للاتحاد.
- استخراج الكفاءة المالية دافع معنوي كبير للاتحاديين.
- يفتقد الاتحاد لخدمات أحمد حجازي لمشاركته مع منتخب مصر.
- يغيب المحترف البرازيلي إيجور كورنادو بسبب الإصابة.
- خالصت إدارة الاتحاد المهاجم يوسف نياكاتي لعدم تقديم الفائدة الفنية.
- الرائد يقدم نتائج متذبذبة في آخر 4 مباريات.
- يحتل الرائد المركز السادس برصيد 24 نقطة.
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