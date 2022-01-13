شكرا لقرائتكم خبر الفيصلي يدعم خط الهجوم بـ«روسي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الفيصلي، أمس ، توقيعه مع الجناح الهجومي البرازيلي روسيكلي بيريرا (روسي) للدفاع عن ألوانه بعقد يمتد لسنة ونصف. وغرد نادي الفيصلي عبر حسابه الرسمي على موقع (تويتر) «إدارة النادي ممثلة برئيس مجلس الإدارة فهد المدلج، تنهي إجراءات التوقيع مع اللاعب روسيكلي بيريرا (روسي) بعقد يمتد لسنة ونصف بعد اجتيازه الفحوصات الطبية». روسيكلي بيريرا. وسبق لروسيكلي صاحب الـ28 عاما اللعب مع أندية بونتي بريتا وبارانا وجوياس وشابيكوينسي وإنترناسيونال وفاسكو دي جاما وباهيا بالكرة البرازيلية، وخاض تجربة خارجية رفقة شينزين الصيني.

كانت هذه تفاصيل خبر الفيصلي يدعم خط الهجوم بـ«روسي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.