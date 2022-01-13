عودة الهلال ترعب التعاون في الملز

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشتد عزيمة لاعبي فريق الهلال الكروي الأول مساء السبت وهم يواجهون فريق التعاون الكروي على ملعب الأمير فيصل بن فهد (رحمه الله) بالرياض في إطار منافسات الجولة الـ 17 لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن استرد الفريق عافيته الفنية عقب تحقيقه بطولة السوبر السعودي «كأس بيرين» الأسبوع الماضي أمام الفيصلي، وهو ما أوضحته مواجهة الطائي في الجولة الماضية والتي كسبها الهلال برباعية نظيفة ووسط سطوة واستحواذ فني كبيرين، الأمر الذي يخشاه التعاون ولا سيما وأن دفاعاته تعد أضعف الخطوط لديه، وهي التي جعلته يمر في مأزق في الجولات الماضية ويعيش تحت ضغط المراكز المتأخرة في سلم ترتيب الدوري.

ويسعى الهلال الذي لديه لقاء مؤجل أمام الاتحاد إلى الفوز على التعاون ومحاولة اللحاق بركب المقدمة والدخول بمنافسة شرسة مع أندية الاتحاد والشباب والنصر بعد أن جمع 27 نقطة في مواجهاته الـ15 الماضية. وهو يريد ألا تنكسر هيبته غدا أمام التعاون الذي كان له حضوره في الآونة الأخيرة أمام الهلال والوقوف له كالند في مناسبات كروية مختلفة.

فريق التعاون يأمل أن يخرج ولو بنقطة واحدة من أمام الهلال لاسيما وأن الفريق يعاني من إصابة بعض لاعبيه المهمين في خارطة الكروية كالباراجوياني أليخاندرو كاكو الذي تعرض للرباط الصليبي في لقاء الفريق الماضي أمام الحزم، والذي تجاوزه بصعوبة بالرغم أن اللقاء مقام على أرضه في بريدة، ونجح أن يحصد النقاط الـ 17 ويصعد للمرتبة الـ11 بحثا عن مراكز الدفء.

قبل لقاء الهلال والتعاون: