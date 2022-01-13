موعد مباراة مصر وغينيا بيساو في أمم إفريقيا.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه المنتخب الوطني، نظيره غينيا بيساو في ثاني مبارياته ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2021، في التاسعة مساء السبت المقبل، على ملعب "رومدي أدجيا" بمدية جاروا الكاميرونية، في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة، التي تضم منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وكان المنتخب الوطنى افتتح مشواره فى كأس الأمم الأفريقية بالهزيمة أمام نيجيريا بهدف نظيف، فى المباراة التى جرت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتذيل منتخب مصر ترتيب المجموعة الرابعة بطولة أمم أفريقيا، بعد انتهاء مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات، بعد خسارته مباراته الأولى فى البطولة أمام نظيره النيجيرى بهدف دون مقابل.

وفيما يلي ترتيب المجموعة:

الأول: نيجيريا - 3 نقاط

الثانى: السودان - نقطة واحدة

الثالث: غينيا بيساو - نقطة واحدة

الرابع: منتخب مصر - بدون نقاط

ويختتم منتخب مصر دور المجموعات بمواجهة نظيره السوداني.

ويسعى الفراعنة لتحقيق اللقب الغائب منذ عام 2010، والذي شهد آخر تتويج بالبطولة القارية.

وفي وقت سابق، أعلن كارلوس كيروش عن قائمة الفريق لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية، حيث جاءت على النحو التالي:

"محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي ومحمود جاد، أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم ومحمود علاء، عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو" ومهند لاشين، عمر مرموش، محمد شريف، مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه" ورمضان صبحي".

التشكيل المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ كيروش بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

الدفاع: عمر كمال، حجازي، الونش، أيمن أشرف

الوسط: حمدي فتحي، النني، السولية، محمد صلاح، مرموش

الهجوم: مصطفى محمد

القنوات الناقلة

تنقل المباراة عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية والتي حدتت قناتي beIN Sports HD 1 Max وbeIN Sports HD 2 Max لنقل المباراة.