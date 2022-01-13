شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يكشف ما حدث فى مشادة عنتر وكريم ذكرى ببرج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادي المصري، حقيقة الأنباء المتداولة عن وقوع مشادة بين محمد عنتر وكريم ذكري مدير الكرة بالنادي، وأكد المصدر في تصريحات خاصة، لليوم السابع، أن الأمر ليس له أساس من الصحة، وذلك بعدما تداولت أنباء عن وقوع مشادة بين الثنائي بسبب رغبة عنتر في تناول إحدى الوجبات من خارج معسكر الفريق.

وقال المصدر أن الأمر لم يتجاوز محادثة عادية بين الثنائي عقب مباراة المقاصة بخصوص تأخر العشاء على اللاعبين بسبب خطأ من الشيف، مؤكداً أن عنتر ملتزم بالقرارات تماماً مع الفريق داخل المعسكر ولم يفتعل أي أزمة داخل المعسكر وعلاقته بكريم ذكري طيبة.

وكان محمد عنتر قد احتفل بعيد ميلاد نجله يامن قبل أيام عبر حسابه الشخصي على انستجرام، في ظل عدم تمكنه من التواجد مع أسرته بسبب التزامه مع المصري داخل معسكر الفريق ببرج العرب للمشاركة في كأس رابطة الأندية.

ورفض معين الشعباني المدير الفني للنادي المصري، منح لاعبي الفريق أي راحة بعد الخسارة أمام مصر المقاصة في المباراة الأولى بدور المجموعات بكأس رابطة الأندية المصرية، وذلك بثلاثية نظيفة، وواصل الفريق البورسعيدي مرانه صباح أمس على أحد الملاعب الفرعية ببرج العرب استعداداً للقاء المقبل.

ويستعد المصري لمباراته بالجولة الثانية من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم والتي تجمعه بنظيره فريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الأحد المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

وشهد المران جلسة خاصة من معين الشعباني مع اللاعبين، شرح خلالها أخطاء اللقاء الماضي أمام المقاصة لتجنبها في المباراة المقبلة، كما حث اللاعبين على ضرورة الخروج بنتيجة إيجابية أمام زعيم الثغر لمصالحة الجماهير الغاضبة بعد الهزيمة الثقيلة من المقاصة.