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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائح الجولة الـ15 وترتيب مجموعة " بحرى " بدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم 8 مباريات بالجولة الخامسة عشر من مجموعة بحرى لدورى الدرجة الثانية حيث حقق فريق الأوليمبي فوزا هاما وغاليا خارج ملعبه على حساب فريق دمنهور بهدفين مقابل هدف .
وفاز كفر الشيخ على حساب نظيره دكرنس بهدف للاعب محمد نبيل في الوقت القاتل من الشوط الثاني وحقق أبو قير فوزا غاليا على فريق الزرقا بهدف سجله ناصر رمضان .
وتغلب فريق سبورتنج على نظيره الرجاء بنتيجة 1/2 عن طريق إسلام جمارك و رزق عبد الحليم ثم أحرز الرجاء هدفه الوحيد قبل ختام اللقاء عن طريق طارق حامد .
وخسر المنصورة من نظيره فريق بايونيرز بهدفين مقابل هدف، حيث شهد الشوط الأول تقدم بايونيرز بثنائية دون مقابل عن طريق حسام باولو ومحمود دعبسة، وفي الشوط الثاني سجل أحمد عبد العال هدف المنصورة من ركلة جزاء .
وحسم التعادل السلبي ثلاث مباريات هم حرس الحدود مع المصري بالسلوم، والحمام مع بلدية المحلة، والصيد بالمحلة مع المجد السكندري .
ترتيب مجموعة بحري عقب أنتهاء لقاءات الجولة الـ15
1 -الاوليمبى 31 نقطة
2-الحرس30 نقطة
3- كفر الشيخ 29 نقطة
4- دكرنس 27 نقطة
5- البلدية 25 نقطة
6- بايونيرز 24 نقطة
7- المجد السكندري 23 نقطة
8- ابو قير 22 نقطة
9- سبورتنج 20 نقطة
10- المنصورة 18 نقطة
11- المصري بالسلوم 18 نقطة
12- دمنهور 11 نقطة
13- الحمام 11 نقاط
14- الزرقا 9 نقاط
15- الرجاء 7 نقاط
16- الصيد 6 نقاط