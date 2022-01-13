تعرف على نتائح الجولة الـ15 وترتيب مجموعة " بحرى " بدورى القسم الثانى

وفاز كفر الشيخ على حساب نظيره دكرنس بهدف للاعب محمد نبيل في الوقت القاتل من الشوط الثاني وحقق أبو قير فوزا غاليا على فريق الزرقا بهدف سجله ناصر رمضان .

وتغلب فريق سبورتنج على نظيره الرجاء بنتيجة 1/2 عن طريق إسلام جمارك و رزق عبد الحليم ثم أحرز الرجاء هدفه الوحيد قبل ختام اللقاء عن طريق طارق حامد .

وخسر المنصورة من نظيره فريق بايونيرز بهدفين مقابل هدف، حيث شهد الشوط الأول تقدم بايونيرز بثنائية دون مقابل عن طريق حسام باولو ومحمود دعبسة، وفي الشوط الثاني سجل أحمد عبد العال هدف المنصورة من ركلة جزاء .

وحسم التعادل السلبي ثلاث مباريات هم حرس الحدود مع المصري بالسلوم، والحمام مع بلدية المحلة، والصيد بالمحلة مع المجد السكندري .