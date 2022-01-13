شكرا لقرائتكم خبر عن براون : اللاعبون على قدر الثقة وجماهير الدراويش تحرك الصخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عبر الأرجنتيني "خوان براون" المدير الفنى للإسماعيلي عن سعادته بحصد فريقه انتصار على سموحة فى بطولة كأس رابطة الأندية.

واستهل الدراويش مشواره بالبطولة بانتصار مميز على الفريق السكندري فى عقر داره بالجولة الافتتاحية للبطولة.

وأضاف فى تصريحات للمركز الإعلامي عقب المباراة : " سعيد جدا بهذا الإنتصار ، اللاعبون كانوا على قدر الثقة ونجحوا فى تقديم مباراة مميزة على الصعيد الفني والبدنى".

وواصل : " الروح القتالية وتنفيذ التعليمات بنجاح من أهم الأسباب التى ساهمت فى حصد هذا الإنتصار الغالٍ ".

وأسترسل : " التوفيق لم يكن حليفنا فى مسابقة الدوري لكننا عازمون على كسر سلسلة غياب الإنتصارات مع استئناف البطولة ".

وتابع مدرب الإسماعيلى : " جماهير الإسماعيلى تحرك الصخر وأود أن أشكرهم كثيرا على دعمهم ومساندتهم للفريق فهم اللاعب رقم 1 بالنسبة لنا ،ونعدهم بأننا سنقاتل من أجل إسعادهم ".

وأتم تصريحاته : " تلك البطولة هى فرصة جيدة ومثالية من أجل تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لاستئناف منافسات مسابقة الدورى الممتاز ".