الفيصلي يتهم الأهلي بمشاركة لاعبين مصابين بفيروس كورونا خلال مباراة الفريقين بالدوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

كشفت تقارير صحفية سعودية أن النادي الفيصلي قد يرفع مذكرة احتجاج إلى لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الأهلي؛ بسبب مشاركة لاعبين مصابين بفيروس كورونا، خلال مباراة الفريقين التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2/2.



ونشرت صحيفة ”الجزيرة“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن الشكوى ستتضمن مشاركة لاعبين من فريق الأهلي أمام الفيصلي، رغم أن مسحتهم كانت إيجابية.

وأشارت الصحيفة، التي لم تنشر أسماء اللاعبين، إلى أنهم شاركوا في اللقاء، وسيقوم النادي الفيصلي بدعم ذلك بصور التقارير الطبية لهم.