بي إن سبورتس: اعتماد فوز مالي على تونس 1/0 دون انسحاب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 13 يناير 2022

الخليج 365- متابعات

كشفت تقارير إعلامية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ”كاف“ قرر اعتماد نتيجة مباراة تونس ضد مالي التي انتهت بانتصار مالي بهدف نظيف خلال مباراة الفريقين بكأس الأمم الأفريقية.



وخسرت تونس 1-صفر من مالي بعد نهاية فوضوية، إذ أنهى الحكم الزامبي جاني سيكازوي اللقاء مرتين قبل اكتمال الوقت في افتتاح جولات المجموعة السادسة بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في الكاميرون، اليوم الأربعاء.

وأذاعت شبكة ”بي إن سبورتس“ تقريرًا قالت فيه إن اعتماد النتيجة سيكون بفوز مالي 1/0، دون اعتبار تونس منسحبة.