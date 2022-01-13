شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض التفريط في محمد عبد الغني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو الزمالك فكرة رحيل محمد عبد الغني مدافع الزمالك عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك بعدما تلقي اللاعب عرضا من أحد الأندية الكبرى في مصر وعرض من الدورى التركي.

وتمسكت إدارة الزمالك ببقاء محمد عبد الغني خاصة انه من اللاعبين المميزين في الدفاع بخلاف عدم اثارته أي أزمات خلال فترة تواجده في الزمالك وهو ما يجعل إدارة النادي تتمسك ببقاءه وعدم رحيله رغم الاغراءات المالية المقدمة للاعب.

من ناحية أخرى يخضع طارق حامد لاعب وسط الزمالك لاختبار طبي اليوم لتحديد إمكانية مشاركته في مباراة الغد امام انبي والمقرر لها الثانية والنصف ظهرا في الجولة الاولي من كأس رابطة الأندية المحترفة.

وغاب طارق حامد عن تدريبات الأمس بعد حصوله علي راحة من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بسبب تعرضه للاجهاد، علي ان يخضع اليوم لاختبار طبي وقياسات بدنية قبل التدريب سيتحدد علي نتائجها مصير مشاركة طارق حامد من عدمها في مباراة الغد.

من ناحية أخرى رفض محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك التفاوض مع بعض مندوبى الأندية الذين طلبوا التعاقد معه عن طريق بعض الوكلاء بداية من الموسم المقبل عقب انتهاء تعاقده مع الزمالك نهاية الموسم الجارى.

وطلب أبو جبل من الأندية التى طلبت التعاقد معه الانتظار لحين وضوح الرؤية بالنسبة لموقف الزمالك من التجديد احتراما للنادى وجماهيره، وفضل أبو جبل أن يدخل فى مفاوضات جادة مع الأندية التى تلقى عروضا منها، خاصة من الدورى السعودى عقب انتهاء مفاوضات الزمالك سواء بالفشل أ و التجديد.