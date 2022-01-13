شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا: فيوتشر لن ينافس على لقب الدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد الظاهر السقا المدير الرياضي لنادي فيوتشر، أن ناديه لن ينافس على لقب الدوري العام هذا الموسم، وقال السقا في تصريحات عبر استوديو أون تايم سبورت: طارق طه ظهير أيسر مميز ويؤدي بشكل جيد، ولكن لم نتمكن من منحه الفرصة بشكل أكبر، ولدينا عدد كبير من اللاعبين الصاعدين و المباريات الودية مكلفة جداً من أجل إعدادهم، وكأس الرابطة منحتنا تلك الفرصة .

أضاف: رابطة الأندية منحت الأندية الحق في أن يكون لها صوت، ورابطة أندية الدوري الانجليزي هي سر تفوق البريميرليج الآن، وفيوتشر لن ينافس على لقب الدوري المصري هذا الموسم بالتأكيد، وهناك فرق بين الإمكانيات والتاريخ، وفيوتشر ضم لاعبين من 13 نادي وهذا دليل على اختلاف ثقافة اللاعبين عن بعضهم البعض.

ونجح فريق فيوتشر الفوز علي ايسترن كومباني بثلاثة أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس رابطة الاندية المحترفة .

تقدم لفريق فيوتشر طارق طه الظهير الأيسر للفريق في الدقيقة 10 بعد تمريرة حاسمة لزميله أحمد رفعت ، فيما عزز التقدم محمد فاروق في الدقيقة 45 بعد تمريرة حاسمة من أحمد عاطف مهاجم الفريق ، وقبل نهاية المباراة سجل ناصر ماهر الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 88 .