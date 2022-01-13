شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم البنك الأهلي 1 / 0 ويحقق فوزه الأول بكأس رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق المقاولون العرب، بقيادة مدربه الجديد محمد عودة، فوزاً ثميناً على منافسه البنك الأهلي في الجولة الأولى من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية، بهدف نظيف سجله محمد طلعت لاعب المقاولون في الدقيقة 12 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يتقاسم المقاولون صدارة مجموعته متساويا مع الاسماعيلي، والذي فاز أيضاً بهدف نظيف على سموحة في الجولة الأولى، بينما حصد الأهلي والجونة نقطة واحدة بعد تعادلهما في المباراة الأولى.

وبدأ اللقاء بضغط هجومي كبير من جانب فريق البنك الأهلي مستغلاً غيابات المقاولون المؤثرة، وأهدر أسامة فيصل أول فرصة للتسجيل للبنك الأهلي بعد استغلاله لعرضية مميزة وجهها برأسه خارج مرمى المقاولون.

وفي الدقيقة 12، أحرز محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب، الهدف الأول لفريقه، بعد عرضية مميزة من أمادو نياص وضعته في انفراد بالمرمى، ليتقدم المقاولون على البنك الأهلي بهدف نظيف.

واصل البنك الأهلي محاولاته لإدراك هدف التعادل، ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى ذئاب الجبل، باستثناء فرصة وحيدة في الدقيقة الأخيرة بعد عرضية مميزة من محمد حامد مرات من أمام خط مرمى المقاولون .

واحتسب حكم اللقاء 6 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة النهاية في الدقيقة 53 بتقدم المقاولون العرب على البنك الأهلي بهدف نظيف.

كان المقاولون قد بدأ المباراة بتشكي مكون من: حسن شاهين في حراسة المرمى، أحمد عبد العزيز، محمد سمير، فادي نجاح، أحمد الشيمي، أحمد عادل، عماد فتحي، أحمد كابوريا، عبد الرحمن جبنة، محمد طلعت، أمادو نياص.

وعلى دكة البدلاء: أحمد عربي، أحمد مجدي، أحمد داوودا، عبد الله ياسين، محمد تريكة، أحمد ابو عجيلة، أحمد الكوهي، فضل أباظة، حسن الشامي.

فيما بدأ البنك الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد فتحي، محمود قاعود، محمد سيد، أحمد ياسر، عاصم صلاح، أحمد السعدني، أمير مدحت، محمد مصطفى ميدو، أحمد ياسين، محمد عيسى، أسامة فيصل.