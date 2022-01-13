شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتدرب غدًا بدون راحة استعدادًا للإسماعيلي في كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدي فريق الأهلي مرانه غد الجمعة بدون راحة، استعدادًا لمباراة ‏الإسماعيلي في الجولة الثانية من منافسات بطولة كأس الرابطة للأندية المحترفة والمقرر إقامتها عصر الاثنين المقبل.‏

ويخوض الأهلي مرانه ظهر غد الجمعة على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي، بعد ‏أن خاض اليوم مباراة الجونة في الجولة الأولى التي انتهت بالتعادل السلبي.‏

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، إن صلاح محسن وكريم فؤاد لاعبي ‏الفريق سيجريان أشعة خلال الساعات المقبلة للتعرف على حجم ‏إصابتهما.‏ وتعرض صلاح محسن لكدمة في القدم، واشتكى كريم فؤاد من آلام في العضلة الخلفية خلال ‏مشاركتهما في مباراة الجونة اليوم.‏