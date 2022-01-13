الامارات | أنشيلوتي يكشف سبب المشادة الكلامية مع بيكيه في "الكلاسيكو"

شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يكشف سبب المشادة الكلامية مع بيكيه في "الكلاسيكو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن سبب المشادة بينه ولاعب برشلونة جيرارد بيكيه، الأربعاء، خلال مباراة الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني، وانتهت بفوز النادي الملكي 3-2.

وقال أنشيلوتي لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «بعد سقوط فينيسيوس جونيور على الأرض متأثراً بآلام عضلية طالبت بيكيه بإخراج الكرة من الملعب خصوصاً أننا فعلنا ذلك في الشوط الأول، لكن بيكيه ردّ بأنهم لم يعتادوا إخراج الكرة بهذه الطريقة، قلت له لا أعلم، وأحترم رغبتك».

وتأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام في السعودية، بمشاركة أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بلباو.

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