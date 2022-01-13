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الامارات | أنشيلوتي يكشف سبب المشادة الكلامية مع بيكيه في "الكلاسيكو"

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دبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي عن سبب المشادة بينه ولاعب جيرارد بيكيه، الأربعاء، خلال مباراة الدور قبل النهائي لكأس السوبر الإسباني، وانتهت بفوز النادي الملكي 3-2.
وقال أنشيلوتي لصحيفة «ماركا» الإسبانية: «بعد سقوط فينيسيوس جونيور على الأرض متأثراً بآلام عضلية طالبت بيكيه بإخراج الكرة من الملعب خصوصاً أننا فعلنا ذلك في الشوط الأول، لكن بيكيه ردّ بأنهم لم يعتادوا إخراج الكرة بهذه الطريقة، قلت له لا أعلم، وأحترم رغبتك».
وتأهل ريال مدريد إلى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني التي تقام في ، بمشاركة أتلتيكو مدريد وأتلتيكو بلباو.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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