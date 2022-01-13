الامارات | رسمياً.. "كهربا" الأهلي المصري يرحل إلى دوري أوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. "كهربا" الأهلي المصري يرحل إلى دوري أوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 13 يناير 2022

أعلن نادي هطاي سبور التركي، اليوم الخميس، عن تعاقده رسمياً مع المصري محمود عبد المنعم "كهربا" لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة قادما من الأهلي المصري.

وقال النادي على حسابه في "تويتر": "مرحبا بك كهربا في هطاي سبور"، وأرفقها بصور للنجم المصري وهو يرتدي قميص الفريق رقم 9.

وكان الأهلي قد أعلن في الـ9 من الشهر الجاري عن إعارة لاعبه كهربا لصفوف هاتاي سبور حتى نهاية الموسم الجاري بنية البيع.

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