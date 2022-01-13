بيان من المنتخب بشأن تصريحات منسوبة للاعبي الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - أكدت إدارة بعثة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية على عدم مسئوليتها عن الاجتهادات الصحفية التي تحاول نسب تصريحات لأي من أعضاء البعثة على غير الحقيقة.

كما شددت إدارة البعثة، في بيان، على أن مقر اقامتها بمثابة معسكر مغلق لا يتواجد فيه أي مرافق إعلامي خارج إطارها الرسمي التزاما بالاجراءات الاحترازية الموضوعة وتطبيقا لعدم اصدار تصريحات اعلامية إلا من خلال المنصات الإعلامية الرسمية للاتحاد المصري لكرة القدم.

وعلى هذا الأساس فإن أي تصريحات منسوبة لأي من اللاعبين أو أعضاء البعثة خارج هذا الإطار فإنها عارية تمامًا من الصحة.