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الأمريكى فويت يقود الزمالك فى قمة السلة أمام الأهلى الأثنين المقبل

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القاهرة - سامية سيد - يظهر الأمريكى ويليام فويت المدرب الجديد لسلة الزمالك فى مباراة القمة التى تجمع الفريق مع الأهلى يوم الأثنين المقبل، فى الجولة الحادية عشر من الدور التمهيدى لبطولة دورى السوبر .

وجاء الاتفاق مع الامريكى فويت بعد قرار رحيل اليونانى فانجيليس انجيلو ، الذى لم يحقق أى نتائج إيجابية مع الفريق سوى الفوز فى مباراة واحدة ببطولة الدورى ، مقابل تتويج الفريق الموسم الماضى ببطولة الدورى ، وبطولة لأفروليج وتأهله لكأس العالم للاندية بقيادة الاسبانى اوجستى بوش .

وتٌعد مباراة الفريق غدا امام الاتصالات هى الظهور الظهور الاخير للمدرب اليونانى مع الفريق الابيض .

يذكر أن فويت سبق له تدريب منتخب نيجيريا لكرة السلة ، وحقق معهم لقب بطولة أفريقيا ، واتفق معه مسئولى اتحاد كرة السلة لتولى تدريب الفراعنة ، لكن تأخر رد مسئولو وزارة فى الموافقة على قيادة للمنتخب أوقف المفاوضات .

 

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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