شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى يعود لارتداء شارة "كابتن" الإسماعيلي بعد غياب 495 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يظهر باهر المحمدي قلب دفاع الإسماعيلي حاملا شارة قيادة الفريق فى مواجهة سموحة المقرر انطلاقها عند الخامسة من مساء اليوم ، فى إطار الجولة الأولى من مسابقة بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

جاء ذلك بعد فترة غياب دامت نحو 495 يوما حيث كان آخر لقاء يوم 4 سبتمبر 2020 أمام مصر المقاصة والتى انتهت بخسارة الدراويش بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف بالقاهرة ، ضمن منافسات الدورى العام.

ويسعي الإسماعيلي لتحقيق انتصار خارج ملعبه فى لقاءه الافتتاحى بالمسابقة أمام سموحة الذى تغلب على الاسماعيلي الشهر الماضى فى لقاء الفريقين بمسابقة الدورى العام.