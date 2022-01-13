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باهر المحمدى يعود لارتداء شارة "كابتن" الإسماعيلي بعد غياب 495 يوما

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القاهرة - سامية سيد - يظهر باهر المحمدي قلب دفاع الإسماعيلي حاملا شارة قيادة الفريق فى مواجهة سموحة المقرر انطلاقها عند الخامسة من مساء اليوم ، فى إطار الجولة الأولى من مسابقة بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

 

جاء ذلك بعد فترة غياب دامت نحو 495 يوما حيث كان آخر لقاء يوم 4 سبتمبر 2020 أمام مصر المقاصة والتى انتهت بخسارة الدراويش بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف بالقاهرة ، ضمن منافسات الدورى العام.

 

ويسعي الإسماعيلي لتحقيق انتصار خارج ملعبه فى لقاءه الافتتاحى بالمسابقة أمام سموحة الذى تغلب على الاسماعيلي الشهر الماضى فى لقاء الفريقين بمسابقة الدورى العام.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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