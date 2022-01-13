سلبية مسحة ربيعة وياسر إبراهيم .. و«عمار وعبد القادر» جاهزان للمشاركة مع الأهلي

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد ابوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن المسحة التي خضع لها الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم جاءت سلبية.

وأوضح أن اللاعبين جاهزان للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة الجونة في بطولة كأس الرابطة.

وأشار ابو عبلة إلى أن عمار حمدي الذي غاب عن لقاء الجونة بسبب نزلة برد سوف يشارك في التدريبات الجماعية خلال الساعات المقبلة بعد تعافيه.

وأضاف أن احمد عبدالقادر تعافى من إصابته بفيروس كورونا وثبت سلبية المسحة التي خضع لها وسوف يشارك في التدريبات القادمة بشكل طبيعي.

تعادل الأهلي مع الجونة بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة، في مباراة كانت متوسطة من حيث الأداء الفني للفريقين.

وجاءت بداية المباراة متوسطة من جانب الفريقين، سواء من شباب الأهلي الذين حاولوا الانتشار الجيد داخل الملعب والالتزام بمراكزهم أو الجونة الذي حاول التحكم في زمام المباراة،